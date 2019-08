Brasile: Petrobras vende 50 per cento di Belem Bioenergia Brasil a portoghese Galp

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha reso nota la firma del contratto per la vendita la propria quota azionaria del 50 percento della Belém Bioenergia Brasil (Bbb) alla compagnia portoghese Galp Bioenergy, che già detiene il restante 50 per cento delle azioni. La partecipazione è stata venduta per 24,7 milioni di real (5,5 milioni di euro). La Galp è già un partner di Petrobras nell'esplorazione di petrolio nel bacino pre-sal di Santos. La chiusura dell'affare è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), antitrust brasiliano. Nella prima metà dell'anno, Petrobras ha già raccolto altri miliardi di real (circa 3 milioni di euro) di vendite di attività. (segue) (Brb)