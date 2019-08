Brasile: Petrobras vende 50 per cento di Belem Bioenergia Brasil a portoghese Galp (4)

- Lo scorso venerdì 28 giugno, Petrobras ha ufficialmente avviato le operazioni per la cessione di quattro raffinerie di petrolio in tutto il paese e ha annunciato che avvierà il processo per la vendita di altre quattro entro l'inizio di agosto. L'azienda attualmente è responsabile di quasi il 100 per cento della capacità di raffinazione in Brasile e prevede di vendere otto delle sue 13 raffinerie entro i prossimi 24 mesi. Le prime a essere cedute saranno la raffinerie Abreu e Lima nello stato del Pernambuco, la Landulpho Alves nello stato di Bahia della Getulio Vargas nello stato del Paraná e la Alberto Pasqualini nello stato del Rio Grande do Sul. Insieme nel 2018 le quattro strutture rappresentavano il 8,2 per cento della capacità di produzione di derivati in Brasile per una produzione pari a 212,6 milioni di barili di petrolio equivalente. Per ciascuna unità in vendita sono inclusi tutti gli oleodotti che collegano le raffinerie ai terminali. Decisione seguita pochi giorni dopo dall'avvio del processo di vendita dell'intera partecipazione in 27 giacimenti petroliferi terrestri nello stato dello Spirito Santo e degli impianti di produzione e trasporto del polo petrolifero di Cricaré, giacimenti che nel 2018 hanno garantito una produzione media complessiva di circa 2,8 mila barili di petrolio al giorno e di 11 mila metri cubi al giorno di gas. (segue) (Brb)