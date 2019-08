Rifiuti Roma: Raggi, Ama ha contatti per conferimenti all'estero, ma quantitativi offerti ancora minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama ha dei contatti per dei conferimenti di rifiuti all'estero, ancora non è stato chiuso nulla, ma i quantitativi offerti sono ancora minimi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante un punto stampa convocato questo pomeriggio in Campidoglio. (xcol4)