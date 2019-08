Regione Lazio: Ghera-Colosimo (Fd'I), Zingaretti assente ingiustificato, segnaleremo episodio a magistratura e prefettura

- "Zingaretti uno e trino si conferma il 'presidente fantasma' della Regione Lazio, tanto che come Fdi abbiamo portato in Aula un cartonato che lo ritraeva. Durante il Consiglio di ieri era contemporaneamente presente a un comizio del Pd in Emilia Romagna ed era conteggiato nel numero legale della seduta. Roba da fantascienza, visto che il presidente non era fuori dalla Pisana a rappresentare i cittadini del Lazio ma impegnato per il suo partito a dibattere sulla crisi di governo". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera capogruppo e Chiara Colosimo consigliere. "Un atteggiamento inaccettabile - aggiungono - e che potrebbe avere rilievi di illegittimità, pertanto segnaleremo l'episodio sia alla Prefettura che alla magistratura. Zingaretti assente ingiustificato, mentre si salda l'asse Pd-5 Stelle, alla faccia della sbandierata trasparenza grillina, che vanno a braccetto in Regione come su alcuni temi della politica nazionale".(Com)