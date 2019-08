Governo: Grasso, Salvini non può gestire elezioni da Viminale

- La caduta del governo Conte “è una buona notizia. Purtroppo il timore è che, stando così le cose, il prossimo governo sarà addirittura peggiore”. E’ quanto afferma, in una nota, il senatore Pietro Grasso (Leu). “Togliere la fiducia a Conte è nel pieno della legittimità politica di Salvini – prosegue - : tempi e modi, invece, mostrano il suo disprezzo per le Istituzioni. Sta sfiduciando un Governo in cui esponenti della Lega ancora ricoprono ruoli importanti: inizino a dimettersi. Vorrei poi ricordare a Salvini che i "pieni poteri" non esistono, se non nei fumetti (uno solo li ha pretesi, nel 1933, ed è bene non prenderlo ad esempio)", "E' evidente che Salvini abbia piena consapevolezza del disastro dei conti pubblici, e di quanto li abbiano aggravati con le scelte di questi mesi. Per questo vuole correre ad elezioni ma, come ha sottolineato Conte, i tempi del parlamento li decidono i presidenti di Camera e Senato, e quelli della crisi li deciderà il Quirinale. Salvini non può gestire dal Viminale la fase elettorale. È inaccettabile che chi chiede alla piazza pieni poteri e si scaglia contro parlamento e magistratura sovrintenda i delicati passaggi del voto. Dovrà essere un governo elettorale a gestire le settimane che ci separano dal voto". (segue) (Com)