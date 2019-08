Emilia-Romagna: gli auguri di Bonaccini per gli 80 anni di Romano Prodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che questo Paese, e anche l’Europa, debbano molto a Romano Prodi. Per la figura di uomo di Stato che ha saputo rappresentare, per le competenze che gli vengono riconosciute, per l’amore verso l’Italia che ha dimostrato quando ha avuto responsabilità di governo. Un emiliano-romagnolo di cui questa terra va orgogliosa. Auguri presidente Prodi!”. Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, inviando un messaggio di saluto a Romano Prodi, in occasione del suo 80° compleanno. “Al di là delle diverse opinioni che può legittimamente esprimere la politica - ha concluso Bonaccini - la figura di Romano Prodi credo rappresenti un’indovinata sintesi tra le competenze di un accademico di alto profilo con le capacità di un uomo politico in grado di definire un orizzonte e una visione politica che guardano al futuro. Un vero emiliano-romagnolo. Un grande augurio di buon compleanno a Romano Prodi”.(Ren)