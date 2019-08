Governo: Lega, senza nuovo governo aumenterà subito Iva

- "Prima si vota per un nuovo governo, prima si potrà lavorare alla manovra economica”. E’ quanto affermano, in una nota, i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, che aggiungono: “se qualcuno la tira per le lunghe, avrà sulla coscienza un eventuale aumento dell'Iva".(Com)