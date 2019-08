Speciale infrastrutture: Tap, terminati gli scavi del microtunnel

- In Italia, nel cantiere di San Basilio, a Melendugno in Puglia, è terminata la realizzazione del microtunnel del gasdotto transadriatico (Tap) che è giunto sul fondale marino a 900 metri dalla costa. Lo si legge sull’edizione di agosto della newsletter del consorzio “Tap news”, secondo cui a costruzione del gasdotto procede con regolarità verso la sua conclusione. Scavato da terra, è passato sotto la spiaggia a oltre 15 metri dalla superficie, non interferendo in alcun modo con l’ambiente, il paesaggio e le attività umane. Procedono intanto i lavori per la costruzione del Terminale di ricezione (Prt). Sono in fase di realizzazione gli edifici e le infrastrutture connesse. Allo stesso tempo, avanza la posa dei tubi lungo il percorso a terra del gasdotto che unisce il punto di approdo al mare con il Prt stesso. Concluse le operazioni, gli ulivi, geolocalizzati e temporaneamente espiantati per consentire i lavori, torneranno esattamente nella posizione originaria. Tap sta lavorando in Italia, così come negli altri paesi interessati dal gasdotto – Albania e Grecia – rispettando alti standard di sicurezza, come confermano i dati che restituiscono un quadro eccezionalmente positivo: i dipendenti di Tap hanno percorso oltre 116 milioni di chilometri e lavorato 41 milioni di ore senza incorrere in incidenti gravi. Un tasso di infortuni ben al di sotto della media internazionale. L’avanzamento complessivo dei lavori ormai è vicino al 90 per cento e molti dei terreni attraversati sono già stati ripristinati. Di questo passo si legge nella pubblicazione, la data del 2020, prevista per l’inizio della fornitura, sarà rispettata. (Res)