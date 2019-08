Migranti: Salvini, tunisino minorenne minaccia educatrice, in galera

- "E' minorenne e non si può espellere? In galera fino a 18 anni, poi a casa a calci nel sedere". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito alla vicenda di un 17enne tunisino che, dopo essersi lamentato per la qualità del cibo, ha minacciato con un'ascia un'educatrice in una casa famiglia di Latina.(Rer)