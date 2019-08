Polonia: generale Blazeusz assume incarico in struttura direttiva Nato

- Il generale polacco Piotr Blazeusz ha assunto il ruolo di vicecapo della direzione per lo sviluppo strategico e la preparazione presso il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (Shape). Lo ha reso noto il servizio stampa della Nato, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". E' il rango più alto assunto finora da un ufficiale polacco all'interno della struttura direttiva della Nato. In questo ruolo si occuperà, tra le altre cose, della pianificazione strategica dell'impiego delle truppe alleate nelle operazioni Nato e Ue. (Vap)