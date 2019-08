Serbia: conclusa seconda riunione informale fra maggioranza e opposizione (2)

- Il tema dell'incontro è stata la "preparazione al dialogo sulle condizioni" per tenere delle elezioni nel paese. Alla riunione hanno preso parte alcuni rappresentanti di organizzazioni della società civile e il preside della facoltà di Scienze politiche, Dragan Simic. Fra i rappresentanti governativi vi era il ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic, mentre fra i leader dell'opposizione vi era Dragan Djilas (Partito libertà e giustizia) e Zoran Lutvac (Partito democratico – Ds). I rappresentanti politici non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro. Il giorno successivo la premier della Serbia, Ana Brnabic, si è detta pronta a partecipare ad una riunione con i rappresentanti dell'opposizione qualora fosse necessario. La premier ha così commentato per l'emittente "Tv Prva" l'incontro avvenuto il giorno prima. (segue) (Seb)