Messico: massacro di Uruapan, da Lopez Obrador nessuna "dichiarazione di guerra" a crimine

- Nonostante gli ultimi drammatici fatti di sangue registrati nel paese il governo non intende "dichiarare guerra" alla criminalità, strategia che ha già mostrato il suo "fallimento" in passato. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, commentando il massacro occorso giovedì ad Uruapan, cittadina dello stato centrale di Michoacan, nella quale sono stati rinvenuti corpi senza vita di venti persone, alcuni dei quali mutilati. "Dispiace profondamente dover registrare questi fatti", ha detto Lopez Obrador promettendo che si continuerà a "combattere la delinquenza" ma "senza cadere nella trappola di dichiarare guerra come è stato fatto in altri tempi". Una strategia, ha detto il presidente rimandando all'impiego dell'esercito con compiti di polizia interna deciso dai suoi predecessori, "che ci ha portato a questa situazione di insicurezza e violenza. Noi continueremo a combatterne le cause". (segue) (Mec)