Messico: massacro di Uruapan, da Lopez Obrador nessuna "dichiarazione di guerra" a crimine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio, che per ore ha conquistato le prime pagine dei quotidiani online locali, accresce il doloroso dossier della violenza nel paese nordamericano. Dall'inizio dell'anno, riferisce il Sistema nazionale di sicurezza pubblica (Snsp), le morti violente sono state 17.608, per una media di 94 assassini al giorno. Con i 3.001 morti ammazzati, il mese di giugno si conferma il più violento dell'anno e quello appena passato supera i livelli di omicidi raggiunti in 13 casi di anni precedenti. Il dato segue i già pesanti conti fatti nei mesi precedenti dall'Spsn: i 2.857 di gennaio, i 2.804 di febbraio, i 2.845 di marzo, i 2.724 di aprile e i 2.901 di maggio. (segue) (Mec)