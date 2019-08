Immigrazione: Sardone (Lega), Majorino si ricorda dei senza tetto per salvaguardare i clandestini

- "Dopo aver riempito Milano di clandestini e aver idealmente sancito come suo modello il bivacco in stazione Centrale, Majorino si ricorda all'improvviso dei senzatetto e arriva a proporre per loro gli spazi di via Corelli dove invece sorgerà il centro per i rimpatri giustamente voluto dal ministro Salvini. Guarda caso Majorino si ricorda dei clochard solo ora perché vorrebbe evitare ancora una volta che gli irregolari tornino nei loro paesi d'origine. Siamo alla follia". Così Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega commenta la proposta dell'eurodeputato Dem di trasformare l'ex CIE in un centro di accoglienza per i senza dimora piuttosto che in un CPR. "Ricordo all'ex assessore che a Milano i senzatetto italiani preferiscono dormire per strada piuttosto che nei dormitori pieni di sbandati stranieri e in condizioni igienico-sanitarie allarmanti", prosegue l'europarlamentare leghista spiegando che "mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte di clochard che frequentano la struttura di viale Ortles, dove la convivenza è a dir poco difficile. La sinistra se ne faccia una ragione, un centro permanente per i rimpatri a Milano è assolutamente necessario per accelerare le pratiche di espulsione dei clandestini. Majorino da assessore ha inaugurato una sfilza di nuovi centri d'accoglienza in città: perché non ha mai pensato di ospitarci senzatetto anziché clandestini?". (Com)