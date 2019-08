Formia: comune, martedì 13 agosto raccolta di ingombranti presso il Quadrivio

- "Da febbraio si sono svolte sei domeniche ecologiche durante le quali numerosi quintali di ingombranti sono stati raccolti. Questi appuntamenti, accolti con entusiasmo dai cittadini hanno permesso loro non solo di ricevere un servizio necessario più vicino alle proprie abitazioni ma hanno dato la possibilità di conoscere da vicino gli operatori della Formia Rifiuti Zero che lavorano nel centro di raccolta e ricevere tutte le corrette informazioni e i suggerimenti per svolgere al meglio la raccolta differenziata". Lo comunica, in una nota,il comune di Formia. "Visto il successo dell'iniziativa - aggiunge - è stato deciso di inserire un ulteriore appuntamento in calendario, non una domenica ma un martedì, il 13 agosto, presso il Quadrivio, questo permetterà anche ai possessori di piccole abitazioni in montagna di potersi disfare di oggetti ingombranti". "L'attenzione per la nostra montagna - ha commentato il sindaco - deve essere totale. Questa è la prima volta che la raccolta degli ingombranti viene fatta sotto la vetta del Redentore. Sin dallo scorso anno ci siamo attivati con il supporto della Formia Rifiuti Zero, il Ver e i volontari di Fare Verde per essere presenti durante gli appuntamenti di maggior affluenza quali le festività pasquali e ferragosto. L'operazione non è finalizzata alla mera raccolta dei rifiuti ma soprattutto a sensibilizzare ed educare il cittadino a una maggiore attenzione verso l'ambiente". (Com)