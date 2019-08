Arabia Saudita: 2 mila musulmani italiani alle Mecca per l’Hajj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 2 mila i cittadini italiani musulmani che si sono recati in Arabia Saudita per prendere parte al tradizionale pellegrinaggio dell’Hajj, uno dei cinque pilastri dell’Islam. Lo riferisce un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale dell’ambasciata d’Italia in Arabia Saudita. “Auguriamo loro e agli altri 2 milioni di pellegrini un tranquillo pellegrinaggio. Esprimiamo tutta la nostra gratitudine a sua altezza re Salman, al governo e al popolo dell’Arabia Saudita per i loro sforzi e l’ospitalità per l’Hajj della Mecca”, si legge nel messaggio. Oggi oltre due milioni di musulmani hanno dato il via all’annuale pellegrinaggio alla Mecca, considerato uno dei più importanti raduni religiosi al momento e uno dei cinque pilastri dell’Islam. Ogni musulmano infatti deve intraprendere l'Hajj almeno una volta nella vita. Il pellegrinaggio consiste in una serie di riti religiosi che si completano in cinque giorni nella città santa dell'Islam e in alcune aree dell’Arabia Saudita occidentale. Questa mattina i fedeli hanno partecipato alla tradizionale preghiera del venerdì a Mina, in cui flussi separati di uomini e donne, raggruppati per nazionalità, sono giunti viaggiando a piedi o in autobus forniti dalle autorità. Mina è uno dei distretti della Mecca e si trova in una stretta valle circondata da montagne e viene trasformata ogni anno in un vasto accampamento per i pellegrini. Secondo quanto riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, un totale di "350 mila tende climatizzate sono state allestite nella zona". (Res)