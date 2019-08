Emilia-Romagna: stanziati oltre 8 milioni per mettere in sicurezza il fiume Panaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste opere si aggiungerà la realizzazione del tratto di argine tra il Ponte di Sant'Ambrogio, a Modena, e la confluenza nel Tiepido in corso di progettazione definitiva per circa 2 milioni e 200 mila euro di investimento. Novità importanti riguarderanno anche la Cassa di espansione del Secchia. Nei giorni scorsi si è conclusa la progettazione definitiva sia per l’adeguamento di quella esistente che per il suo ampliamento in comune di Rubiera. Una serie di interventi dal valore complessivo di oltre 21 milioni 200 mila euro che permetteranno di ottimizzare il volume disponibile, consentendo anche la regolazione delle portate a valle, e di accrescere di 5 milioni di metri cubi la capacità dell’opera idraulica. "A settembre - ha concluso Gazzolo - i progetti saranno presentati alle amministrazioni locali, per poi avviare la necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale". (Ren)