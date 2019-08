Ecuador: corruzione, autorità giudiziarie condannano ex presidente Correa al carcere preventivo

- Le autorità giudiziarie dell’Ecuador hanno emesso un ordine di detenzione preventiva nei confronti dell’ex presidente Rafael Correa, accusato di avere ricevuto finanziamenti per la sua campagna elettorale da società private in cambio di contratti con lo stato. Il caso, riferisce il quotidiano “El Comercio”, si riferisce ai finanziamenti ricevuti dal partito di Correa, Alianza Pais, nel periodo che va dal 2012 al 2016. “Il giudice Daniella Camacho della Corte nazionale di giustizia accoglie la richiesta della procura e impone la detenzione preventiva per Rafael Correa", ha riferito la procura sul suo account Twitter. (segue) (Mec)