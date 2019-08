Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat

- Il presidente albanese Ilir Meta ha respinto oggi la normativa per la costruzione della tratta stradale Orikum-Dukat, nel sud del paese, lunga 14,7 chilometri che dovrebbe essere costruita dalla società albanese Gjikuria, per circa 67 milioni di euro. La realizzazione dell'opera dovrebbe avvenire secondo la formula di Partenariato pubblico privato (Ppp). Ieri, Meta ha respinto un altro contratto approvato dal parlamento per la costruzione di un'altra tratta stradale molto costosa, Milot-Balldren, lunga 17 chilometri, nel nord del paese. Affidata alla società albanese Ank shpk, secondo la formula di Partenariato pubblico privato, l'intera tratta dovrebbe costare 213 milioni di euro, Iva esclusa. Calcolando anche l'Iva del 20 per cento, il costo totale si aggirerebbe attorno ai 260 milioni di euro. (segue) (Alt)