Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le motivazioni presentate dal capo dello Stato per contestare l'atto del parlamento sono le stesse, in entrambi i casi. Secondo Meta, "la normativa e il contratto di concessione sono stati proposti, redatti e approvati in violazione ai principi dello Stato di diritto. Nella normativa, la volontà del governo va contro l'interesse pubblico e in violazione al principio della libera concorrenza". A parere di Meta, anche i contratti stipulato tra le due società e le autorità, per entrambi i progetti "sono stati formalizzati attraverso un processo per niente trasparente e senza una base legale per negoziare il prezzo. Una chiara mancata valutazione economica rappresenta un pericolo ai danni delle finanze dello Stato". Il presidente della Repubblica nota che "non risulta esserci stato un completo ed oggettivo studio di fattibilità redatto e approvato dalle istituzioni responsabili incaricate per legge ad esercitare tale dovere e il ministero dell'Economia e Finanze, non ha concesso, come previsto dalla legislazione, la propria approvazione". (segue) (Alt)