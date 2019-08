Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat (3)

- Meta sottolinea inoltre che i progetti "mettono a serio rischio il budget dello Stato poiché non esistono precisi calcoli sugli effetti all'economia del paese". Tutti e due i contratti sono stati accompagnati da numerosi sospetti e ombre. In particolare, quello per la tratta Milot-Balldren. Secondo i dati resi pubblici, la società ANK shpk, la quale è stata quella che si è offerta a costruire la strada in base ad un proprio studio di fattibilità, ha dichiarato che per il finanziamento dei lavori otterrà un prestito bancario di 70 milioni di euro, con un tasso d'interesse al 5 per cento. Mentre investirà in proprio 52 milioni di euro "dal capitale societario". I sospetti sono nati dal fatto che l'Ank risulta aver un capitale di soli 3,4 milioni di euro, che sarebbe insufficiente anche come garanzia per ottenere il prestito di 70 milioni di euro che l'Akn intende avere dalle banche. (segue) (Alt)