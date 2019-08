Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat (4)

- A sollevare altri dubbi il fatto che nel 2017 la società si era offerta di realizzare l'opera per 63 milioni di euro, e con un costo di manutenzione di 3,5 milioni di euro. Nell'attuale contratto invece l'ammontare della somma destinata alla costruzione di è oltre raddoppiata, mentre i costi di manutenzione schizzati di oltre 5 volte. Le autorità non hanno dato spiegazioni sui sospetti sollevati, ma si sono limitati a dire che la tratta stradale rispetterebbe i massimi standard europei, e che il progetto prevede la costruzione di due gallerie, due ponti, strade secondarie, sottopassaggi e altri interventi. Per l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha, il tutto sarebbe un "megafurto". Secondo Agron Shehaj, ex parlamentare del Partito democratico di Basha due sarebbero le opzioni "o la società ha presentato costi fittizi, oppure si tratta di uno schema di riciclaggio di soldi sporchi", ha dichiarato Shehaj secondo il quale ci sarebbero i presupposti per l'avvio di un'indagine dalla procura. (segue) (Alt)