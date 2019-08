Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat (5)

- Da parte sua il premier di centro sinistra, Edi Rama ha preso le difese del progetto, dichiarando che "i costi per la costruzione delle strade non possono essere misurati per metri come se fosse un tessuto per cucire un abito". Ma a parere del presidente della Repubblica "il parlamento ha approvato i contratti per la costruzione delle due tratte stradali, in grave violazione delle normative e a danno dell'interesse dei cittadini". Ieri Meta ha respinto un'altra legge al parlamento, relativa proprio alle modifiche alla normativa sul Partenariato pubblico privato, approvate lo scorso mese di luglio, secondo le quali non saranno più accettate le offerte avanzate dai privati, ad eccezione della realizzazione di tratte stradali di particolare importanza. Le modifiche avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal mese di luglio, ma su proposta dell'ex ministro delle Finanze Arben Ahmetaj, è stata indicata un'altra data, il prossimo primo ottobre. (segue) (Alt)