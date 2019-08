Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' proprio questo rinvio che è stato contestato dal capo dello Stato poiché "compromette tutto il resto della normativa, creando uno spazio che rischia di produrre nuovamente conseguenze negative per scopi clientelistici", ha sostenuto Meta, ribadendo che il Partenariato pubblico privato "ha già creato danni all'economia". Le modifiche apportate alla legge non prevedono l'attuazione del divieto di offerte non richieste nel caso di "proposte per la costruzione di porti, aeroporti, per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, l'energia per il riscaldamento e la distribuzione del gas" le quali però non approfitteranno di un bonus di punti nelle gare che poi vengono indette per la realizzazioni di questi progetti, come successo fino adesso. (segue) (Alt)