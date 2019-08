Albania: presidente Meta rinvia a parlamento anche contratto per tratta stradale Orikum-Dukat (7)

- Secondo il ministero delle Finanze, le modifiche prevedono inoltre "anche il rafforzamento del ruolo di monitoraggio e di controllo non solo nella fase di presentazione ma anche di attuazione dei progetti". Intanto il governo ha già attuato un cambio delle procedure per le concessioni per la costruzione di assi stradali tramite la formula di Partenariato pubblico privato. Su proposta del ministero delle Infrastrutture, la parola finale non spetterà più al governo ma al parlamento. La formula del Ppp, in base alla quale il governo ha già firmato progetti di opera pubbliche che superano l'ammontare di 1 miliardo di euro di finanziamenti, è stata più volte criticata dalle istituzioni internazionali che assistono l'Albania. Meta ha ricordato che queste istituzioni "hanno piu' volte chiesto esplicitamente al governo di rinunciare immediatamente alle offerte non richieste, quali offerte dal grave costo per l'economia del paese". (segue) (Alt)