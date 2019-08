Sicurezza lavoro: assessore De Corato, troppe morti in Lombardia, si istituiscano nuclei polizia locale per controlli preventivi

- In merito alle morte sul lavoro in Lombardia "ritengo molto importante che vengano istituiti nelle città e nei paesi lombardi nuclei di vigili, già presenti in alcuni comuni, che supportino i controlli dell’Inail verificando il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri". Lo dichiara l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando la recente escalation di morti bianche nei territori lombardi. "Il controllo preventivo - sottolinea De Corato - è l’arma più importante che abbiamo per evitare che altre persone perdano la vita sul posto di lavoro. Quando ero vice Sindaco di Milano venne appunto istituito per la prima volta il nucleo della Polizia Locale Freccia 5, la squadra prevenzione infortuni dei vigili impegnata a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e nel controllo dei cantieri, ancor oggi presente col nome di Nucleo Prevenzione Infortuni”. (Com)