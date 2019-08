Cultura: Mibac, in Gazzetta primo bando per assunzione oltre mille vigilanti

- Pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il primo bando di concorso del Mibac per l'assunzione di personale nei luoghi della cultura statali. Lo annuncia, in una nota, il ministero dei Beni e delle attività culturali. L'assunzione riguarderà gli addetti per l'assistenza al pubblico, i quali dovranno occuparsi della prima accoglienza dei visitatori - per esempio gestendo la biglietteria - e assicurare la sorveglianza dei beni esposti nel luogo in cui presteranno servizio. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate per via telematica, compilando il modulo on-line tramite il sitema Step.One 2019, al seguente indirizzo internet https://www.ripam.it. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro.(Com)