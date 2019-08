Zambia: compagnia Mopani Copper Mines chiude due segmenti di produzione nel paese

- La compagnia zambiana Mopani Copper Mines, filiale del gruppo svizzero Glencore, ha chiuso due segmenti di produzione nella miniera Nkana, in Zambia. Lo ha detto in una nota la compagnia, mentre il leader di opposizione del Partito democratico, Harry Kalaba, ha sottolineato che la chiusura provocherà il taglio di 1.400 posti di lavoro. Come riferito da un portavoce della compagnia, Mopani non ha specificato per il momento il numero di dipendenti che sarà interessato dalla chiusura, aggiungendo che il gruppo aveva in mente da tempo di interrompere la produzione "in questi due assi anti economici" e che la mossa gli avrebbe consentito di "incanalare fondi verso il completamento di altri progetti di espansione". Il gruppo ha detto di aver notificato il mancato rinnovo di tutti i contratti per i servizi di supporto allo sviluppo nella parte nord e centrale di Mindola. (segue) (Res)