Egitto-Sudan: al Cairo una delegazione del Fronte rivoluzionario sudanese

- Una delegazione del Fronte rivoluzionario sudanese (Frs) si recherà presto in visita al Cairo, in Egitto. Lo riferiscono i media locali. Del gruppo fanno parte Gibril Ibrahim, capo del Movimento di liberazione del Sudan-Minni Minawi (Sla-Mm), il suo vice Yassir Arman e il capo del Consiglio di transizione del Movimento di liberazione del Sudan Hadi Idris. In programma colloqui con funzionari egiziani a proposito della crisi in corso a Khartum, dove le proteste in corso dallo scorso inverno hanno portato ad aprile alla caduta del regime del presidente Omar al Bashir, rimasto al potere per oltre 30 anni. (Cae)