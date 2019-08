Libia: Unhcr, almeno 105 mila sfollati dall’inizio di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 105 mila gli sfollati registrati in Libia dall’inizio dell’offensiva sulla capitale Tripoli avviata dall’Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, lo scorso 4 aprile. Lo riferisce l’Alto commissariato Onu per i rifugiati in una nota pubblicata su Twitter. Secondo l’agenzia Onu, il numero totale di sfollati nel paese è di 268 mila persone e “continuano ad avere bisogno di sostegno, pace e stabilità”. Ieri la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha invitato nuovamente tutte le parti ad accettare una tregua umanitaria in occasione dell'Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio che si celebra dall'11 al 15 agosto. In una dichiarazione, Unsmil ha espresso la speranza di ricevere una risposta positiva scritta dalle parti entro e non oltre la mezzanotte.(Lit)