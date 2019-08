Calabria: i provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale

- Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha presieduto la riunione della Giunta che, su proposta dello stesso presidente, ha deliberato le integrazioni e le precisazioni al d.g.r. n. 77 del 27 febbraio 2019 riguardanti la richiesta di dichiarazione di carattere eccezionale degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Calabria nei mesi di ottobre e novembre 2018. Contestuale la richiesta al Mipaaft di presa d’atto delle modifiche. Approvato poi il Piano annuale 2019 dello sport,in riferimento alla legge regionale n. 28 del 22 novembre 2010, e lo schema dell’Accordo di programma quadro per l'area interna del Reventino-Savuto nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne. Autorizzata anche la costituzione di parte civile della Regione Calabria in un procedimento penale al tribunale di Palmi per reati contro la pubblica amministrazione. Su proposta congiunta del presidente Oliverio e dell'assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno l'Esecutivo ha deliberato il finanziamento di 6,5 milioni di euro, tramite una delibera di variazione di bilancio proposta dall'assessore Mariateresa Fragomeni, dell'Intervento per opere accessorie propedeutiche alla realizzazione dello svincolo autostradale in località Settimo di Rende, al km 250 dell'autostrada A2 del Mediterraneo e della stazione ferroviaria di settimo Montalto, all’interno del Piano di azione e coesione 2014-2020. La Giunta, su indicazione dell’assessore al lavoro Angela Robbe, ha anche approvato la delibera con cui destina, attraverso una variazione di bilancio di 28 milioni di euro deliberate su proposta dell’assessore Mariateresa Fragomeni, le risorse alla prosecuzione dei percorsi di politiche attive. Approvato poi il Piano di interventi previsti dal Fondo per le politiche della famiglia, annualità 2019, in ottemperanza al decreto del ministro per la Famiglia e le Disabilità del 30 aprile 2019. (segue) (Ren)