Milano: De Corato, per festa sacrificio monitorare macelli abusivi

- In vista della “festa islamica “del sacrificio” ATS, sindaci e Forze dell’Ordine intensifichino i controlli e vigilino affinché vengano rispettate le norme vigenti a tutela della salute dei cittadini lombardi. Lo chiede Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia ricordando che domenica mattina anche a Milano si svolgerà la festa islamica del sacrificio: presso il centro sportivo di Sant’Ambrogio in via De Nicola, si ritroveranno i fedeli mussulmani della moschea di via Padova insieme ad altri praticanti per celebrare il rituale. “Ogni anno – spiega l'assessore - veniamo a conoscenza di fatti di cronaca dove islamici si improvvisano macellai fai da te e sgozzano con le proprie mani pecore e capre nei cortili di casa, nelle cascine e nelle cantine, appendendo poi le carcasse in bella vista, normalmente decapitate, come se fossero un trofeo. Questo orrore avviene infischiandosene delle più basilari normative vigenti in campo di sicurezza alimentare e igiene, veicolando tradizioni non compatibili con la nostra civiltà, un messaggio di morte che non deve più essere tollerato. Ci vuole tolleranza zero”. “Di fronte a ciò – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - viene spontaneo chiedersi se le norme igienico-sanitarie vengano rispettate dagli islamici anche nei macelli autorizzati che, in deroga, possono essere esenti dall'obbligo di stordimento dell'animale per la macellazione rituale. Sarebbero più di 100 mila gli animali che ogni anno subiscono questa triste sorte in Lombardia. Il metodo di macellazione per sgozzamento senza stordire prima l'animale rimane comunque una pratica barbara e inutilmente crudele".(Com)