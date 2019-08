Campania: i siti aperti gratuitamente per l'iniziativa #Iovadoalmuseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'iniziativa del ministero per i Beni e le Attività culturali, #Iovadoalmuseo, sono stati previsti 20 giorni di ingressi gratuiti nell’anno solare in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali. Sabato saranno aperti gratuitamente in Campania: il Palazzo Reale, il Parco Reale e il Giardino inglese della Reggia di Caserta. Mentre a Padula (Sa) sarà visitabile gratuitamente la Certosa di San Lorenzo. Domenica il Museo archeologico nazionale di Napoli e il Parco archeologico di Ercolano (Na). (Ren)