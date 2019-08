Ucraina: prima seduta del nuovo parlamento ucraino si terrà il 29 agosto

- Il parlamento monocamerale ucraino, la Verkhovna Rada, si riunirà il 29 agosto per la prima sessione della nuova legislatura. Lo ha annunciato Dmytro Razumkov, che guida il partito Servo del popolo del presidente Volodymyr Zelensky, all’emittente ufficiale del parlamento di Kiev. Razumkov ha specificato che il suo schieramento ritiene che la nuova convocazione del parlamento dovrebbe iniziare presto a lavorare per dimostrare la sua efficacia. L'Ucraina ha tenuto elezioni parlamentari anticipate il 21 luglio, ma i risultati finali della votazione non sono stati ancora annunciati, nonostante la vittoria del Servo del popolo non sia in discussione. (Res)