Milano: rapina farmacia con pistola a salve, arrestato in flagranza (2)

- (segue) Era arrivato a Milano dalla Puglia lo scorso 28 luglio con l'intenzione di fermarsi qualche giorno prima di ripartire per un Paese europeo. È quanto Sergio Fini ha raccontato agli uomini della della VI sezione della squadra mobile quando è stato arrestato ieri mattina in flagranza. Nell'ultima settimana il 58enne, già condannato nel 2007 a 7 anni e 4 mesi per aver commesso 8 rapine ai danni di supermercati e farmacie nel Pavese insieme a una fidanzata-complice, che di giorno lavorava come insegnante delle scuole elementari, ha alloggiato in diversi alberghetti della zona Nord-Est di Milano che utilizzava come basi d'appoggio per le rapine. Nell'ultimo hotel dove aveva trascorso la notte, in viale Lombardia, i poliziotti hanno trovato altri indumenti che corrisponderebbero a quelli utilizzati negli altri 5 colpi che avrebbe messo a segno. Secondo gli investigatori Fini era pronto a lasciare il capoluogo lombardo dopo la rapina in via Casati. In nessuna delle rapine riconducibili a lui ci sono stati feriti. In tutti i casi i testimoni hanno raccontato che l'uomo era calmo e sicuro quando estraeva l'arma e intimava di infilare nello zaino i contanti contenuti nel registratore di cassa. Alla farmacista di via Casati avrebbe anche detto: "Non voglio farvi del male, so che siete assicurati". (Rem)