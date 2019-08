Comunità solidali: Regione Lazio, 2,2 milioni euro per progetti inclusione sociale terzo settore

- La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso pubblico denominato ‘Comunità solidali’. Si tratta di un contributo pari a 2.232.600 euro da destinare alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per progetti di contrasto alle diverse forme di esclusione e fragilità. Il finanziamento regionale è ripartito in ambiti territoriali coincidenti con le Asl e ciascuna iniziativa approvata otterrà tra un minimo di 15mila euro e un massimo di 50mila euro. Al fine di agevolare una più ampia partecipazione, sono stati superati i vincoli di bilancio precedentemente previsti per accedere al bando. In questo modo, si favorisce l’accesso anche alle realtà associative minori e di più recente costituzione. Le finalità del progetto, individuate dall’accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio, sono: implementazione delle reti territoriali del Terzo settore; promozione della cittadinanza attiva; emersione dei fabbisogni dei singoli territori e delle cosiddette best practice, ovvero le esperienze migliori in termini di impatto sociale. (segue) (Com)