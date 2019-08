Comunità solidali: Regione Lazio, 2,2 milioni euro per progetti inclusione sociale terzo settore (2)

- "Lo scorso anno – spiega l’assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli - in occasione della prima edizione di ‘Comunità solidali’, avevamo a disposizione 1,9 milioni. Nel 2019 le risorse della Regione Lazio per il sociale sono aumentate così da consentirci di investire ulteriori 300mila euro. Sarà possibile, pertanto, soddisfare con maggiore forza la domanda di inclusione che viene dai territori. Con ‘Comunità solidali’ il Terzo settore è protagonista della programmazione e viene valorizzato il suo ruolo di sussidiarietà, indispensabile – continua Troncarelli - per fornire risposte ancora più immediate ai cittadini. Un’opportunità, quindi, per il mondo dell’associazionismo che è posto al centro del welfare regionale, grazie a progetti dall’elevato impatto sociale". Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 14 del 23 settembre. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale. (Com)