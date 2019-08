Difesa: Russia, monitoreremo attività Usa su missili a corto e medio raggio

- La Russia monitorerà le azioni statunitensi in termini di sviluppo e dispiegamento di missili a corto e medio raggio. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing con la stampa. "Secondo le istruzioni del presidente russo del 5 agosto, il ministero degli Esteri, congiuntamente ad altri dipartimenti, seguirà da vicino le azioni degli Stati Uniti nello sviluppo, nella produzione e nel dispiegamento di missili a corto e medio raggio", ha detto Zakharova. Secondo la portavoce, in caso si verifichino tali azioni da parte degli Stati Uniti, la Russia prenderà misure di risposta esaustive per garantire la propria sicurezza. Le dichiarazioni si riferiscono all’uscita degli Stati Uniti dal Trattato Inf entrata in vigore lo scorso 2 agosto, che ha determinato la conclusione della storica intesa raggiunta nel 1987 fra gli Usa e l’Unione sovietica. (Rum)