Tpl Roma: M5s Campidoglio, per presentare bus ne usiamo un campione, nuovi mezzi ci sono e girano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiariamo da subito ai nemici della contentezza la questione degli stessi bus in periferia. Per presentarli nelle piazze, ne prendiamo un campione fra quelli disponibili. Semplice". Così il gruppo del Movimento 5 stelle capitolino su Facebook commenta le affermazioni del Pd capitolino che ha sostenuto che i primi nuovi bus che la sindaca di Roma sta consegnando alle periferie della città siano sempre gli stessi. "Chi vuole fare polemica e tenta di offuscare il nostro lavoro, fa un danno ai romani - proseguono i consiglieri M5s -. Ripetiamolo ne sono arrivati 80 già operativi: 20 al deposito di Acilia, 20 al deposito di Grottarossa, 20 a Tor Sapienza, 10 a Tor Pagnotta e 10 a Magliana. Ci accusano che li stiamo distogliendo dal servizio per mostrarli alle persone. Abbiamo deciso di farglieli toccare con mano, perché questi autobus li abbiamo pagati con le nostre tasse. Perché i bus sono di tutti i romani. Se per i vecchi amministratori capaci è un problema, ce ne faremo una ragione. È ai cittadini che dobbiamo dare risposte". E concludono: "Noi abbiamo comprato i bus e li abbiamo portati in periferia, quelli prima di noi, i capaci, non ci sono riusciti e ora rosicano".(Rer)