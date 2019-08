Pomezia: comune, tavolo su inclusione sociale e sostegno al reddito

- Si è svolto questa mattina a Pomezia, presso l’Aula consiliare del Comune, un tavolo tecnico con gli enti accreditati alla formazione. Oggetto dell’incontro, le misure di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, a partire dal reddito di cittadinanza. All’incontro, organizzato dal comune di Pomezia, hanno preso parte i referenti dell’Adms, del Centro per l’Impiego, di Confartigianato, di Formalba, di Dsm e di Cefme. "Mi fa piacere ritrovarvi qui a distanza di qualche mese – ha esordito l’assessore Miriam Delvecchio dando il benvenuto ai partecipanti – Mettere a sistema le diverse realtà presenti sul territorio e fare rete è per noi un punto di partenza fondamentale per supportare in maniera concreta chi è in difficoltà. Il Comune di Pomezia ora che è di nuovo capofila del distretto socio-sanitario vuole promuovere le politiche attive volte all’inclusione sociale e al sostegno al reddito". (Com)