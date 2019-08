Paraguay: fornitura da centrale idroelettrica Itaipù, +3,1 per cento nel periodo gennaio-luglio

- La centrale idroelettrica binazionale di Itaipù ha fornito nei primi sette mesi del 2019 all'Amministratore nazionale dell'elettricità del Paraguay energia pari a 8,922 Gwh. Si tratta di un volume superiore del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Solo nel mese di luglio la fornitura è stata pari a 1,177 Gwh, dato superiore del 6,8 per cento a quello dello stesso mese del 2018. In termini complessivi la centrale condivisa tra Paraguay e Brasile ha prodotto a luglio 6,389 Gwh. Nel mese di luglio la centrale ha operato al 96,84 per cento delle sue capacità mentre nei primi sette mesi la media di utilizzo è stata del 97,35 per cento, superiore di tre punti all'obiettivo fissato dal direttorio tecnico. (segue) (Abu)