Paraguay: fornitura da centrale idroelettrica Itaipù, +3,1 per cento nel periodo gennaio-luglio (2)

- Itaipù è stata recentemente al centro di una forte crisi politica ed istituzionale in Paraguay a partire dalla divulgazione lo scorso 24 luglio di un controverso accordo con il Brasile, poi annullato, riguardante proprio lo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica. Lo stesso presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha dovuto assumere la responsabilità politica dello scandalo e fare pubblicamente un mea culpa lo scorso primo agosto. "Chiedo scusa se mi sono sbagliato", aveva dichiarato il presidente in un messaggio rivolto alla nazione. "Si tratta di un'esperienza che ci obbliga a riflettere sul nostro percorso come servitori dello Stato", aveva aggiunto il presidente, che ha quindi ribadito che "il Paraguay non merita di essere ingannato dai suoi leader, da chi deve vegliare sugli interessi del popolo". (segue) (Abu)