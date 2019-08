Kirghizistana: ex presidente Atambayev si rifiuta di collaborare con la procura

- L’ex presidente kirghiso Almazbek Atambayev, attualmente in stato d’arresto con l’accusa di corruzione, si è rifiutato sinora di collaborare con gli inquirenti. È quanto riferito oggi dal suo avvocato, Sergei Slesarev, nel corso di un briefing con la stampa. “Atambayev si è rifiutato di collaborare con la procura e non ha siglato alcun documento”, ha spiegato il legale, secondo cui fra le carte sottoposte all’ex presidente ci sarebbero state la decisione di modificare le misure di custodia cautelare, un protocollo sugli interrogatori e altri atti giudiziari. Atambayev è stato arrestato ieri dopo che per due volte negli ultimi giorni la polizia ha tentato di accedere con la forza nella sua abitazione, presidiata da centinaia di suoi sostenitori. Atambayev è stato prelevato da un complesso residenziale nel villaggio di Koi-Tash, nei pressi di Bishkek, e trasferito in un convoglio della polizia al quartier generale del ministero dell’Interno nella capitale. Già nella giornata di mercoledì la polizia ha tentato di arrestare l’ex capo dello Stato accusato di corruzione, contraffazione e abuso di potere, ma grazie all’aiuto dei suoi fiancheggiatori, Atambayev è riuscito a opporre resistenza, aprendo addirittura il fuoco contro la polizia. Negli scontri sono rimaste ferite circa 50 persone e un agente di polizia è deceduto. Ieri, dopo aver annunciato delle proteste pro Atambayev a Bishkek, i sostenitori dell’ex capo dello Stato si sono asserragliati nuovamente a difesa della sua abitazione. Questa volta, tuttavia, Atambayev ha deciso di consegnarsi alle forze dell’ordine. (Res)