Speciale difesa: Usa invitano proprie navi dirette verso Hormuz ad inviare piani navigazione

- L’Amministrazione marittima degli Stati Uniti (United States Maritime Administration, Marad) ha invitato tutte le navi commerciali battenti bandiera statunitense intenzionate a recarsi in navigazione nelle acque del Golfo Persico ad inviare anticipatamente i propri itinerari alle autorità navali statunitensi e britanniche. L’avviso giunge dopo che Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato l’avvio di una missione di sicurezza volta a scortare le navi commerciali che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz dopo una serie di atti di sabotaggio e il sequestro, da parte dell’Iran, della petroliera battente bandiera britannica Stena Impero avvenuto lo scorso 19 luglio. "L'accresciuta attività militare e le crescenti tensioni politiche in questa regione continuano a rappresentare una grave minaccia per le navi commerciali", ha dichiarato l'amministrazione marittima degli Stati Uniti in una nota. (Res)