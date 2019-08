Speciale difesa: Onu, nuove violenze minacciano “la vita di milioni di persone”

- Le nuove violenze in Siria minacciano “la vita di milioni di persone dopo la morte di oltre 500 civili dalla fine di aprile”. È questo l’avvertimento lanciato da Najat Rochdi consigliere umanitario dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria Geir Pedersen, commentando il fallimento del cessate il fuoco nel nord ovest della Siria, dove da settimane le forze militari fedeli al governo di Damasco hanno ripreso i raid aerei contro le posizioni delle milizie ribelli, in particolare nella provincia di Idlib. In una nota Rochdi ha preso atto dell'accordo tra gli Stati Uniti e la Turchia annunciato ieri per istituire una "zona sicura" nel nord-est della Siria. "Gli attori umanitari sono sempre più preoccupati dalle dichiarazioni che suggeriscono un possibile intervento militare, che avrebbe gravi conseguenze umanitarie in un'area che ha già visto anni di attività militare, sfollati, siccità e inondazioni". (Res)