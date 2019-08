Speciale difesa: Cavusoglu, accordo Usa-Turchia su zona di sicurezza in Siria “una buona partenza”

- L’intesa raggiunta da Stati Uniti e Turchia per la realizzazione di una “zona di sicurezza” lungo la frontiera settentrionale della Siria è “un buon punto di partenza”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una conferenza stampa tenuta nel quadro dell’11ma Conferenza degli ambasciatori. “Abbiamo trovato un accordo sulla cornice. È importante aprire un centro operativo per i passi che verranno intrapresi da qui in avanti”, ha affermato il capo della diplomazia di Ankara. Secondo Cavusoglu, la Turchia non permetterà che l’operazione venga ritardata e che abbia lo stesso destino della precedente intesa con gli Stati Uniti sulla gestione della sicurezza nella regione di Manbij, nel nord della Siria. In questo caso era stato raggiunto un accordo che prevedeva il completo ritiro dei militanti curdi delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) dalla città, ma i ritardi non hanno mai consentito che l’intesa trovasse piena applicazione, con Ankara che ha in più circostanze accusato Washington di proteggere i curdi. (Tua)