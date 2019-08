Speciale difesa: Trump annuncia dimissioni vicedirettore Intelligence nazionale Gordon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicedirettrice dell'intelligence nazionale, Sue Gordon, si dimetterà questo mese insieme al suo superiore, Dan Coats: lo ha dichiarato ieri, 8 agosto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato sul suo profilo Twitter che Gordon lascerà il suo ufficio il 15 agosto, lo stesso giorno del principale funzionario dell'Intelligence nazionale Coats. Gordon sarebbe stata la prossima a ricoprire il ruolo di direttrice ad interim fino a quando il Senato non avesse confermato la scelta di Trump di un sostituto permanente. Diversi alleati di Trump, fuori dalla Casa Bianca, avevano esortato il presidente a rimuovere Gordon, descrivendola troppo vicina all'ex direttore della Cia, John Brennan. Brennan ha criticato pubblicamente la leadership di Trump e il presidente a sua volta lo ha definito "il peggior direttore della Cia nella storia del nostro paese". Il quotidiano “New York Times” aveva anticipato le perplessità dell'amministrazione Trump nei confronti di Gordon. Secondo lo statuto federale, quando la posizione di direttore dell'Intelligence nazionale diventa vacante, il vicedirettore - attualmente Gordon – dovrebbe fungere da direttore ad interim. La Casa Bianca avrebbe però molta più flessibilità nella scelta su di chi nominare come sostituto se anche la posizione del vicedirettore fosse vacante. (Was)