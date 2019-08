Pakistan: ambasciatore Pontecorvo a “Nova”, Islamabad preoccupata per situazione nel Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica e l’opinione pubblica pachistana stanno guardando con preoccupazione alla crisi esplosa con l’India a seguito della recente decisione di Nuova Delhi di revocare lo status speciale del suo stato di Jammu e Kashmir. Tuttavia, per il momento, si escludono da parte pachistana azioni forti, con l'auspicio di “far ritornare la situazione nell’alveo” della diplomazia con il sostegno della comunità internazionale. È quanto sostiene l’ambasciatore d’Italia in Pakistan, Stefano Pontecorvo, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha commentato l’attuale situazione di tensione tra Islamabad e Nuova Delhi. All'inizio di questa settimana, il governo indiano ha annunciato la sua decisione di togliere al Jammu e Kashmir il suo status speciale, che finora gli aveva concesso un certo grado di autonomia per diversi decenni, e lo ha suddiviso in due territori sindacali. Entrambi saranno controllati dal governo centrale, ma solo al Ladakh non sarà consentita una propria legislatura. Questa decisione ha provocato scontri lungo la linea di controllo indiano-pachistana e ha spinto Islamabad a declassare le sue relazioni diplomatiche e a sospendere gli scambi con l'India. (segue) (Sic)