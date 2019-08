Pakistan: ambasciatore Pontecorvo a “Nova”, Islamabad preoccupata per situazione nel Kashmir (2)

- Il diplomatico italiano ha osservato che la questione del Kashmir prosegue da oltre 60 anni e in questo contesto la parte pachistana sostiene che Nuova Delhi avrebbe dovuto discutere una decisione di tale importanza con la leadership di Islamabad. Pontecorvo fa notare come diversi osservatori ed esponenti politici pachistani siano convinti che la decisione del primo ministro indiano Narendra Modi sia avvenuta poco dopo la visita del premier pachistano Imran Khan a Washington del 22 luglio. Durante la visita infatti gli Stati Uniti hanno espresso la volontà di mediare nel conflitto tra Islamabad e Nuova Delhi. “Ciò che sostengono la stampa nazionale e una serie di esponenti del governo è che il viaggio di Khan negli Stati Uniti abbia accelerato la mossa indiana, che non vuole vedere interferenze esterne nella questione del Kashmir”, osserva Pontecorvo. (segue) (Sic)