Pakistan: ambasciatore Pontecorvo a “Nova”, Islamabad preoccupata per situazione nel Kashmir (3)

- Per quanto riguarda gli effetti derivanti dalla sospensione degli scambi economici e culturali con l’India da parte di Islamabad, Pontecorvo osserva che le ripercussioni negative interesseranno anzitutto la parte indiana. Infatti, come osserva l’ambasciatore, lo scambio commerciale tra Islamabad e Nuove Delhi ammonta a 1,5 miliardi di dollari. Il Pakistan importa dall’India prodotti per circa 1,2 miliardi, mentre le esportazioni rappresentano solamente 320 milioni di dollari. Pertanto, in questo contesto, sono anzitutto le aziende indiane ad essere interessate dalla chiusura del mercato pachistano. L’India avrà ripercussioni anche sulla sua industria cinematografica e musicale, molto popolare in Pakistan. La chiusura dei rapporti culturali da parte di Islamabad preclude all’India un mercato di circa 220 milioni di utenti. (segue) (Sic)